В Брянске вновь ищут пропавшего 22-летнего Андрея Голоколенова

В Брянске в очередной раз пропал 22-летний житель Советского района Андрей Голоколенов. Молодой человек ушел из дома в неизвестном направлении в субботу, 5 декабря. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в социальных сетях.

Пропавший брянец нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза.

Был одет: синяя куртка, голубые джинсы, голубая шапка с полосой, сине-красно-белый шарф с надписью «Россия».

С собой: черный рюкзак с оранжевыми вставками.

Фото: vk.com, сообщество "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Брянской области".

О местонахождении Андрея сообщать следует по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Ранее молодой человек уже неоднократно пропадал. Например, в январе 2019 года и ноябре нынешнего. В обоих случаях поиски завершались благополучно.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».