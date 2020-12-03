Глава брянского ковид-госпиталя призвал не заниматься самолечением

В региональном оперштабе озвучили авторитетное мнение по поводу самовольного приема лекарственных препаратов, в частности антибиотиков. С призывом не заниматься самолечением к брянцам обратился руководитель ковид-госпиатля, который работает при облбольнице №1.

«Я категорически против любого самолечения, а тем более самостоятельного назначения антибиотиков. Для этого есть врачи. Я присоединяюсь к коллегам, которые сейчас активно выступают против бесконтрольного употребления антибиотиков», – цитирует Сергея Галаганова официальный канал «Короанвирус. Оперштаб Брянской области».

Кстати, аналогичного мнения придерживается и глава другого ковид-учреждения – при Брянской горбольнице №4.

«Риск бактериальной суперинфекции есть, но доказано, что его нельзя снизить превентивным назначением антибиотика. Это связано с тем, что у каждого антибиотика есть спектр действия: на одни патогены он действует, на другие – нет, и нельзя заранее понять, какая бактерия встретится пациенту», – поясняет Светлана Хандожко.

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