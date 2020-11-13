Лечение ковида: реально ли достать дефицитные лекарства в Брянске?

"Комсомолка" узнала, чем лечат коронавирусных больных в Брянске. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В пандемию коронавирусной инфекции многие спешат прибегнуть к лечению антибиотиками. Повысился спрос на такие препараты и в Брянской области. Легко ли достать лекарства, рекомендованные при лечении ковида? Чтобы выяснить это, корреспондент «Комсомольской правды» в Брянске» заглянул в несколько аптек города.

Первой аптекой, куда я направилась, стала №1 на проспекте Ленина в Советском районе. Как правило, здесь всегда можно достать редкие и дефицитные препараты. Аптека государственная, принадлежит ГУП «Брянскфармация». Но на сей раз даже здесь нет нужного мне «Азитромицина».

– В наличии нет, – отрезала фармацевт. – И когда будет, неизвестно.

Зато было сразу несколько противовирусных препаратов. Их-то мне и порекомендовала специалист:

– Возьмите, противовирусное. 839 рублей за 10 капсул.

Аналогичное я услышала и в частной аптеке по соседству.

– Этого антибиотика у нас давно нет, – пояснила мне девушка за прилавком. – И поставок не предвидится. По крайней мере, нам, фармацевтам, об этом ничего не сообщали.

С противовирусными здесь тоже проблем не было. Стоил препарат даже дешевле, чем в государственной аптеке.

Не оказалось азитромицина и в аптеках на улице Шолохова, на улице Котовского в той же Фокинке.

Редкий нынче антибиотик я нашла на сайте одной из аптек. Покупателю предлагают доставить товар в удобную аптеку сети в течение 1-2 дней.

Но всегда ли нужен антибиотик при коронавирусе? Мы решили узнать, как лечат жителей Брянска с подтвержденным ковидом.

Валерия, 30 лет, Советский район

– Коронавирусом заболел муж. Еще в конце октября он почувствовал себя нехорошо. Сначала думал на обычную простуду. Однако пару дней спустя проявились характерные для ковида симптомы: температура, ломота в мышцах, кашель. В итоге решил сдать тест платно. Через сутки пришел положительный результат. Тогда же из СЭСа передали данные в нашу поликлинику… Оттуда мужу позвонили. И, что самое удивительное, ругали за платный тест. Оказывается, нам не следовало обращаться в платный центр! Ведь теперь на нас придется тратить дополнительные тесты, которых якобы и так не хватает. И сразу предупредили: больничный затянется, так как дождаться придется аж двух отрицательных тестов. Такой подход несколько озадачил. Врага ведь нужно знать в лицо. И соблюдать карантин, если уж подхватили опасный вирус. Что касается лечения, то его мужу назначили по телефону. Прописали всего два препарата – отхаркивающий и противовирусный. А мы-то уже собрались искать в аптеках редкий нынче антибиотик.

Юлия, 25 лет, Фокинский район

– Коронавирус в 20-х числах октября диагностировали моему отцу. Он обратился в железнодорожную поликлинику с повышенной температурой и ломотой в мышцах. В тот же день у него взяли мазок. А уже на следующий позвонили и сообщили о наличии инфекции. Всем членам семьи велели соблюдать двухнедельный карантин, не выходить из дома даже в магазин. О доставке продуктов порекомендовали просить родственников или же волонтеров. Но при этом мне, работающей, даже не открыли больничный. Пришлось несколько дней трезвонить по различным инстанциям и выбивать листок нетрудоспособности как контактной. Из лекарств отец принимал противовирусные препараты, витамины С, Р и иммуномодулятор. Прием антибиотиков в его случае не понадобился.

Мария, 33 года, Бежицкий район

– Ковид у меня выявили на 15-й недели беременности. Несколько дней держалась повышенная температура тела, пропали вкус и запахи. Тест на инфекцию мне назначил участковый терапевт. Госпитализировать не стали, поскольку болезнь протекала в достаточно легкой форме. Как и большинству сейчас, мне назначили лечение по телефону. И, прямо скажет, почти никакое. Доктор сказала использовать противовирусные свечи и спрей, витамин D. А из вспомогательного посоветовала обильное питье, полоскание горла ромашкой и отваром шиповника.

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