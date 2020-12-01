В Брянской области разработали документацию для реставрации брасовского имения

В Брянской области разработали проектно-сметную документацию на проведение работ по сохранению Васильевской церкви в селе Брасово и Дома архитектора в поселке Локоть. На эти цели в целом потратили 3 миллиона 800 тысяч рублей.

Документы уже получили положительные заключения государственной историко-культурной экспертизы. Сейчас идет процедура приемки выполненных работ, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

Напомним, на Брянщине реализуется масштабный национальный туристический проект «Императорский маршрут». В его рамках запланировано восстановление царского имения в Брасовском районе.

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