В Брянской области хотят восстановить царскую усадьбу

Фото: группа «Локоть-инфо» в vk.com.

В Брасовском районе Брянской области хотят отреставрировать дом архитектора в бывшей царской усадьбе, принадлежавшей младшему брату Николая 2 Михаилу Александровичу Романову. В здании планируют устроить музей в память о великом князе.

Кроме этого, в поселке Локоть Брасовского района собираются восстановить усадебный парк. Об этом рассказала председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

– Уже много сделано для восстановления Брасовского парка, – сказала Анна Витальевна. – Наши санкт-петербургские коллеги предложили очень интересное решение по его реконструкции. Задумываемся о памятнике великому князю Михаилу Александровичу.

В минувшие выходные в Брянске состоялись мероприятия в рамках реализации туристического проекта «Императорский маршрут». Участники акции побывали в поселке Локоть, обсудили реставрацию дома архитектора и восстановление усадебного парка.

Кроме этого, в Брянске прошел крестный ход в честь праздника Свенской иконы Божией Матери. В воскресенье в областном художественном музее открыли передвижную выставку гравюр и литографий «Императорский Дом Романовых. История в гравюрах».

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