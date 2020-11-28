В Брянске на Крахмалева водитель сбил пьяного парня и скрылся

Пьяного пешехода сбил автомобилист в Советском районе Брянска вечером в пятницу, 27 ноября. После этого водитель скрылся.

ДТП произошло на улице Крахмалева. Было около половины десятого.

По предварительной информации, некто допустил наезда 20-летнего пешехода. В момент происшествия брянец переходил дорогу по нерегулируемой «зебре».

– Личность водителя пока не удалось установить, – говорят в УГИБДД по Брянской области. – Пострадавшего с ушибом ноги отпустили домой, назначив лечение. В момент ДТП он был пьян.

По факту автоаварии полицейские проводят проверку.

Кстати, всего за сутки в регионе зафиксировали две автоаварии с пострадавшими. Вторая случилась также в Советском районе – на улице Фокина. Там пьяный водитель иномарки снес ограждение и протаранил столб.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».