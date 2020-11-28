Ночью в центре Брянска пьяный лихач врезался в столб

Один человек пострадал в ДТП с участием иномарки и столба в центре Брянска ночью в пятницу, 27 ноября. О происшествии рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Дорожная авария произошла около четырех часов ночи на улице Фокина в Советском районе.

По предварительной информации, в 22-летний водитель автомобиля «Шевроле Клан» сел за руль пьяным. На участке трассы он не справился с управлением, в результате чего снес дорожное ограждение и врезался в электроопору. А двигался брянец со стороны проспекта Станке Димитрова в сторону улицы Ромашина.

– Травмы получила 21-летняя пассажирка иномарки, – говорят в ГИБДД. – Медики диагностировали у нее перелом лопатки и ушиб лба. Пострадавшую госпитализировали.

По факту происшествия полицейские проводят проверку.

Кстати, всего на брянских дорогах в пятницу, 27-го, зафиксировали две автоаварии с пострадавшими. Вторая случилась также в Брянске – на улице Крахмалева.

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