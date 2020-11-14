В Брянске пожаловались на пиццерию за нарушение коронавирусных ограничений

В Брянске пожаловались на работающую после одиннадцати часов вечера пиццерию. Об этом горожане рассказали сегодня, 14 ноября, в социальной сети.

На размещенном в интернете ролике можно увидеть большое скопление людей, которые пританцовывают под громкую музыку около пиццерии. В самом заведении светятся окна.

– Пляски под окнами после 11 вечера, – написали очевидцы. – И музон на всю катушку...

Напомним, 19 октября в Брянской области запретили работать после 23.00 кафе, ресторанам и другим увеселительным заведениям. Такое ограничение введено из-за распространения коронавирусной инфекции.

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