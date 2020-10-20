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В Брянской области кафе и ресторанам запретили работать после 23.00

Такое решение приняли в оперштабе
Марина АНТОНОВА
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Горожане смогут развлекаться только до 23.00.

Горожане смогут развлекаться только до 23.00.

Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

В Брянской области кафе и ресторанам запретили работать после 23.00. Такое решение приняли в оперативном штабе во вторник,19 октября.

Запрещено также работать организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере культуры, организации досуга и развлечений.

Работодателей обязали перевести максимально возможное число сотрудников на удаленный режим работы. Запрещено проводить совещания и заседания в очном формате. Можно воспользоваться режимом видеосвязи.

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