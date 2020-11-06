Фото: группа «Брянский урбанист» в vk.com.

В Брянске уничтожили недавно высаженные деревья. Две недели назад в Бежицком районе местные активисты самостоятельно и за свой счет высадили на пересечении улиц 22-го Съезда КПСС и 3-го Интернационала несколько саженцев молодых лип.

Волонтеры надеялись, что деревья успеют укорениться и успешно приживутся на новом месте. Но сегодня, 6 ноября, стало известно, что часть молодых саженцев уничтожили работники дорожных служб. Утром на территорию приехали машины и засыпали юные липы песком.

– Неужели на пустыре в 20 соток не нашлось другого места для нескольких тонн песка? – пишут разочарованные горожане в социальной сети в группе «Брянский урбанист».

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