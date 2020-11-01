В Бежице активисты высадили деревья на отремонтированных улицах

Фото: Сергей Дунаев.

В Бежицком районе Брянска активисты посадили саженцы деревьев на улицах, где проходил капитальный ремонт в этом году. Речь идет об улицах 22-го Съезда КПСС и 3-го Интернационала.

Работы на них до конца до сих пор не завершили. Некоторые деревья дорожники убрали, так как делали карманы для общественного транспорта. Судя по всему, новые саженцы взамен не высадили.

На улице 22-го Съезда появились липы.

"Это окрепшие, взрослые саженцы - всем около 7-8 лет, - пишут активисты из группы "Брянский урбанист". - Сейчас самое время для пересадки, так что мы надеемся, что они приживутся.

На улице 3-го Интернационала посадили дубы.

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