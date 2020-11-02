В Брянске умерла пенсионерка, которую ударили ножом в маршрутке. После ЧП женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. К сожалению, как стало известно "КП-Брянск", спасти ее не удалось.

Пьяный житель Орловской области напал на пассажирку маршрутного такси в середине октября. Потом выскочил на остановке "Завод Кремний" и попытался скрыться со дворах. За ним пошел очевидец происшествия. Он снимал мужчину на камеру мобильного телефона и позвонил в полицию.

На место выехали полицейские, они задержали нападавшего. Свой поступок он внятно объяснить не смог. На мужчину завели уголовное дело за умышленное причинения тяжкого вреда здоровью. Теперь, вероятно, уголовное дело переквалифицируют на более тяжкую статью.

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