В Брянске пьяный мужчина напал с ножом на 71-летнюю пассажирку маршрутки

49-летний житель Орловской области ранее не имел проблем с законом. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Советском районе Брянска сильно пьяный мужчина дважды пырнул ножом пожилую пассажирку маршрутки. После этого он выскочил из машины на остановке «Завод Кремний» и попытался скрыться во дворах многоэтажек. Один из свидетелей инцидента Денис Кошечко сообщил о происшествии в полицию. Также он проследовал за нападавшим, снимая его на камеру мобильника.

На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы младший лейтенант Александр Войтенков и стажер Максим Силютин. Полицейские задержали нетрезвого мужчину за несколько минут. Оказалось, что 49-летний житель Орловской области ранее не имел проблем с законом. Как-то пояснить причину нападения он не смог.

Получившую ножевые ранения 71-летнюю пенсионерку доставили в больницу с тяжелыми травмами. На задержанного завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до десяти лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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