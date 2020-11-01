Подробности смертельного ДТП в Климовском районе: на машину упало дерево

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Появились подробности смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое случилось 31 октября в Климовском районе. По предварительной информации, на крышу автомобиля "Лада Гранта" упало дерево.

Автоавария случилась около девяти часов утра в субботу, 31 октября, на 17-м километре трассы Климово-Чуровичи, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Из-за упавшего дерева, 43-летний автомобилист потерял контроль над управлением автомобилем. Легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево.

Водитель пришлось вырезать из искореженной машины. К сожалению, спасти его не удалось. Мужчина погиб на месте происшествия.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.

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