Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В ДТП в Климовском районе погиб водитель "Лады Гранта". Сообщение об автоаварии в районе населенного пункта Волхов поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 9.05 в субботу, 31 октября.

На место прибыли спасатели, сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

Судя по снимкам, водитель съехал в кювет, машина врезалась в дерево.

- Личный состав пожарно-спасательного подразделения проводил деблокирование пострадавшего с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

К сожалению, спасти водителя не удалось.

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