В Брянске Роспотребнадзор проверил жалобы на неприятный запах

Брянский Роспотребнадзор проверил жалобы жителей на сильный и неприятный запах, который окутал город накануне, 23 октября.

Специалисты ведомства провели лабораторные исследования воздуха. Опасных веществ не обнаружили. Ситуацию продолжают держать на контроле, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Брянской области.

Напомним, днем в пятницу, 23 октября, в Брянске ощущался неприятный запах, причину которого так и не смогли определить.

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