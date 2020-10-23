Жители Брянска пожаловались на сильную вонь в центре города

Навозный запах долетел и до редакции «КП-Брянск» на Советской. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Сразу в двух районах Брянска ощутили сильную вонь днем в пятницу, 23 октября. Такая информация появилась в социальных сетях. Ее же ощутили корреспонденты «Комсомолки» и наши читатели.

В Советском районе неприятный запах, в частности, стоит на улицах Фокина, Крахмалева, Горького, площади Партизан, а также окрестностях Телецентра.

– Работаю в районе «Бани» по Станке Димитрова, – рассказывает «КП-Брянск» один из читателей. – Неприятный запах на улице почувствовал около 14.40. Он напоминает навозный. Предположу, что нечто случилось на одном из мясоперерабатывающих предприятий города.

Аналогичное ощутили в микрорайоне «Речной» в Володарском районе. Долетел животный запах и до редакции «Комсомолки» на Советской. Произошло это около 15.00. Причем вонь усиливается.

Кстати, региональному ГУ МЧС России о причинах смрада неизвестно.

– Каких-либо техногенных аварий и ЧП, которые могли бы спровоцировать такой запах, в ближайшие часы в Брянске и окрестностях не было, – заявила «Комсомольской правде» начальник пресс-службы ведомства Татьяна Сенина. – Но возможны какие-то плановые работы на производстве.

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