Фото: Виктор Киселев.

В Брянске простились с журналистом Игорем Шерманом. Он ушел из жизни 18 октября. Игоря Семеновича похоронили на Центральном кладбище в Советском районе. Рядом - могилы его отца и матери. Семен Шерман, автор пьесы "Эхо Брянского леса", ушел из жизни на 4 года раньше сына - в 2016 году.

На похороны пришли родные и близкие Игоря Семеновича, его коллеги, друзья. Но на кладбище не было замечено никого из официальных лиц или брянского отделения Союза журналистов России.

Игорь Шерман был основателем и главным редактором независимой газеты "Брянское время". Она выходила с 90-го года прошлого века до 2006 года. Игорь Семенович является единственным среди брянских журналистов обладателем грамоты от президента России той эпохи Бориса Ельцина.

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