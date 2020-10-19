Фото: Игорь Шерман, личная страница в Фейсбук.

В Брянске ушел из жизни известный журналист Игорь Шерман. Он скончался в воскресенье, 18 октября, после тяжелой болезни. Ему было 69 лет.

Игорь Семенович был главным редактором независимой газеты "Брянское время". Первый ее номер вышел в ноябре 1990 года.

"Мне всегда казалось, что журналист - это человек, имеющий собственное мнение и умеющий его связно изложить, - писал Игорь Семенович. - К сожалению, брянские журналисты вплоть до сегодняшнего дня собственного мнения иметь не имеют. То есть дома, в компании, на улице - пожалуйста, имей, а вот на страницах газеты - извини. Потому что любая газета - она ЧЬЯ-ТО. Кому- то принадлежит. И вот этого КОГО-ТО мнение и должна выражать... Получалось, что журналист - это человек, умеющий излагать чужое мнение. Мне такая специальность не нравится, хотя платить за нее стали в последнее время значительно лучше".

В "Брянском времени" Игорь Шерман работал с Юрием Фаевым, Татьяной Ривкинд, Эдуардом Костиковым и другими.

"Не стало знаменитого Игоря Шермана, олицетворившего собой эпоху в брянской журналистике девяностых годов", - пишет Юрий Фаев на своей странице в Фейсбуке.

"Он сошел… Остановилось время….«Брянское время»", - пользователи выражают соболезнования семье Игоря Семеновича.

"Как жаль, а мы, многие учились у него настоящей журналистике, - пишет Елена Бубенок. - Его сюжеты на ТВ в 90-е были самые профессиональные, самые смелые, помню передачу «Клуб Козьмы Пруткова», в этом жанре никто до сих пор не сделал подобного. А нам тогда молодым журналистам, только пришедшим на ТВ, говорили: «Смотрите сюжеты Игоря Шермана, по ним учитесь»".

Редакция "Комсомольской правды" в Брянске" выражает соболезнования семье Игоря Шермана.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».