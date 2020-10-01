В Брянскую область планирует приехать Александр Лукашенко

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянскую область планирует посетить президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом глава соседнего государства заявил на встрече с брянским губернатором Александром Богомазом, которая состоялась в Минске 30 сентября.

- Я наслышан о колоссальных позитивных переменах в городе Брянске, да и во всей области за период вашей работы, - сказал президент. - И мне захотелось самому приехать и все увидеть своими глазами. Я думаю, что я найду время и обязательно посещу и столицу Брянщины, и область.

На встрече обсудили экономическое сотрудничество Брянской области с Белоруссией, сообщают в пресс-служба правительства Брянской области. Александр Лукашенко считает, что товарооборот между регионом и Белоруссией во время второго срока Александра Богомаза может достичь одного миллиарда долларов.

Белоруссия готова помочь Брянщине строительством жилья и дорог.

Кстати, товарооборот в 2019 году между Брянской областью и Белоруссией достиг 650 миллионов рублей. За год он вырос на 10%. Брянская область сотрудничает почти со ста странами мира. Но треть товарооборота приходится на Белоруссию.

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