Губернатор Брянской области встретился с президентом Белоруссии

Фото: официальный сайт президента Белоруссии.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Глава региона находится в двухдневной рабочей поездке по Белоруссии. Рабочая встреча с президентом страны состоялась в пятницу, 30 сентября, сообщают на официальном сайте главы государства.

Александр Лукашенко поздравил Александра Богомаза с избранием на должность губернатора:

- Вы по многим показателям за последнее время революционно шагнули вперед - по развитию области, по валовому региональному продукту. Это заслуженная победа.

Глава государства отметил, что Брянская область для Белоруссии - не просто соседний, а очень дружественный регион. Александр Лукашенко сообщил, что между Белоруссией и Брянской областью "неплохой" товарооборот.

- Во втором периоде вашего пребывания в должности точно можем подойти к миллиарду долларов товарооборота, - считает Лукашенко.

По словам президента, Белоруссия может помочь Брянской области в жилищном строительстве. У страны есть опыт возведения целых кварталов с нуля. При этом на строительстве объектов можно задействовать россиян. У Белоруссии есть большой опыт строительства и реконструкции дорог. Здесь тоже возможно сотрудничество с Брянской областью.

Брянский губернатор подтвердил, что регион и Белоруссию связывает многое - от экономики до культуры. Больше трети внешнеторгового оборота Брянской области приходится именно на соседнюю страну.

- У нас в Беларуси много проживает друзей, знакомых, родственников, - сказал Александр Богомаз. - И мы не понаслышке знаем, что происходит в Беларуси. Мы всегда за вами стремились, всегда с вас брали пример. Нас, конечно, поражают чистота и ухоженность, дороги. Да и вообще все, что сегодня делается в Беларуси.

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