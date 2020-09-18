Временно исполнять обязанности председателя брянской думы будет Виталий Беляй

Депутаты Брянской областной думы провели внеочередное заседание, на котором выбрали временно исполняющего обязанности председателя думы. Им стал один из заместителей председателя Виталий Беляй.

Напомним, бывший председатель заксобрания Владимир Попков заявил о своем добровольном уходе в отставку 15 сентября.

На внеочередном заседании депутаты также рассмотрели около 20 вопросов, касающихся внесения изменений в некоторые законодательные акты и награждений, рассказали в пресс-службе облдумы.

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