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Временно исполнять обязанности председателя брянской думы будет Виталий Беляй

Областные депутаты провели внеочередное заседание
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Депутаты Брянской областной думы провели внеочередное заседание, на котором выбрали временно исполняющего обязанности председателя думы. Им стал один из заместителей председателя Виталий Беляй.

Напомним, бывший председатель заксобрания Владимир Попков заявил о своем добровольном уходе в отставку 15 сентября.

На внеочередном заседании депутаты также рассмотрели около 20 вопросов, касающихся внесения изменений в некоторые законодательные акты и награждений, рассказали в пресс-службе облдумы.

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