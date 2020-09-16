Врио председателя Брянской облдумы назначат 18 сентября

Фото: пресс-служба Брянская областная Дума.

Временно исполняющего обязанности председателя Брянской областной Думы назначат 18 сентября. В пятницу состоится внеочередное заседание. На нем рассмотрят около 20 вопросов: внесение изменений в некоторые законы Брянской области, награждение Почетными грамотами облдумы. А также - добровольное сложение полномочий действующего председателя Владимира Попкова.

Врио председателя станет один из заместителей Попкова - это Виталий Беляй или Владимир Пронин.

А вот нового председателя выберут позже голосованием депутатов.

Кстати, очередное заседание Брянской областной Думы намечено на 24 сентября.

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