В Брянской области подтвердили 32 новых случаев коронавируса

В Брянской области подтвердили 32 новых случая коронавируса. Такие данные опубликовали в оперативном штабе региона в понедельник, 7 сентября. За сутки выздоровели 39 пациентов. За 24 часа провели 55 тестов на инфекцию.

Больше всего заболевших в Брянске - 15 человек. Всего в городе подтвердили 3563 случая коронавирусной инфекции.

По данным регионального оперативного штаба, за все время эпидемии от коронавируса скончались 35 брянцев. В это число не входят жители области, которые умерли в других регионах. В июле таких оказалось двое. Один умер в Смоленской области, другой - в Тирасполе. Оба имели брянскую прописку.

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