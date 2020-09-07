Брянский оперштаб объяснил смерти от коронавируса в июле

В оперативном штабе Брянской области объяснили смерти от коронавируса в июле. Росстат опубликовал свою статистику, и она вновь разошлась с брянской. По данным оперштаба, в июле скончался один брянец. А по данным федеральной статистики - трое.

Оказалось, что двое жителей Брянской области умерли в других регионах и странах. Один - в Смоленской области, другой - в Приднестровье в Тирасполе. Они были прописаны в Брянской области. В брянскую статистику попадают только те, кто умер в нашем регионе.

Напомним, в статистике смертности от коронавируса 68 брянцев умерли с подтвержденным COVID-19, но в причине смерти значится другой диагноз.

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