В июле в Брянской области умерло 68 брянцев с коронавирусом

В Брянской области умерло 68 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом "COVID-19" в июле. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Стала известна официальная статистика смертности среди числа COVID-больных в Брянской области в июле. Эту информацию обнародовала федеральная служба государственной статистики в пятницу, 4 сентября.

Из опубликованного документа («О естественном движении населения в июле 2020 года») следует, что во втором летнем месяце в регионе умерло 68 пациентов, у которых был лабораторно подтвержден «COVID-19». Но непосредственной причиной смерти коронавирус явился только в трех случаях. Еще трижды он негативно сказался на развитии сопутствующих патологий. В остальных 62-ти случаях инфекция не оказала существенного влияния на основное сопутствующее заболевание.

Между тем, согласно данным регионального оперштаба в Брянской области в отчетный период умер от коронавируса всего один COVID-положительный. А суммарно таковых на Брянщине 35.

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