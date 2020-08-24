Ремонт улицы 22-го Съезда КПСС в Брянске завершат в середине сентября

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске ремонт улицы 22-го Съезда КПСС в Бежицком районе завершат в середине сентября. Именно тогда заканчивается срок муниципального контракта, рассказали "КП-Брянск" в МКУ "УЖКЖ" города Брянска.

На дороге пока не уложили верхний слой асфальта. На этом участке есть ливневая канализация.

Кстати, улицу 22-го Съезда КПСС капитально ремонтируют. Это означает, что конструктивно дорога не изменится. Не предполагается в этом месте и обустройство дополнительной ливневки.

После завершения работ дорогу проверят в лаборатории. Если найдут недочеты, ее не примут в эксплуатацию. После ремонта улица будет находиться на пятилетней гарантии у подрядчика.

Напомним, на лужи на улице 22-го Съезда КППСС пожаловались пользователи в социальных сетях. По их мнению, дорогу отремонтировали некачественно, так как лужа все равно осталась.

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