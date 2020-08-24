В Брянске заметили лужу на отремонтированной улице 22-го партсъезда

Фото: группа «Made in Bryansk» в vk.com.

В Брянске заметили лужу на отремонтированной улице 22-го съезда КПСС в Бежицком районе. Сообщение об этом появилось в социальной сети.

Брянцы возмущаются, что на дороге даже после небольшого дождя появилась огромная лужа. И это после недавнего дорогостоящего ремонта трассы.

– Понятно, что асфальт здесь еще не уложен, но видно сразу, что власти забыли включить в реконструкцию дороги ливневую канализацию, благодаря которой новый асфальт прослужил бы не 1-2 года, а все 10-15 лет, – написал очевидец.

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