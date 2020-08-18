В Брянске мать полковника МВД Артемова просит прекратить уголовное преследование сына

В Брянске мать обвиняемого по уголовному делу о получении взятки полковника МВД Сергея Артемова просит прекратить преследование сына. Женщина написала петицию в сети. По ее словам, обвинения ее сына строятся на показаниях одного свидетеля, которого взяли с поличным. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Татьяна Артемова пишет, что ее сын 15 мая был уволен из органов МВД по выслуге лет. А 21 мая на него завели уголовное дело.

Сергей Артемов служил в органах МВД 21 год. Дважды получал досрочные звания - майора и полковника. Имеет ведомственные и государственные награды. На момент увольнения действующих взысканий не имел.

Напомним, Сергея Артемова обвиняют в получении крупной взятки. По версии следствия, исполняющий обязанности начальника следственного управления УМВД России по Брянской области получил деньги от подчиненного за закрытие уголовного дела.

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