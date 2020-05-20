В Брянске завели уголовное дело на полковника УМВД Сергея Артемова

20 Май 2020 2020-05-20T12:29:05+03:00

По версии следствия, исполняющий обязанности начальника следственного управления УМВД России по Брянской области получил деньги от подчиненного за закрытие уголовного дела. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

Его подозревают в получении крупной взятки

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Стало известно имя высокопоставленного брянского полицейского, которого подозревают в получении взятки. Им стал полковник юстиции Сергей Артемов.

По версии следствия, исполняющий обязанности начальника следственного управления УМВД России по Брянской области получил деньги от подчиненного за закрытие уголовного дела.

Начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственного управления УМВД России по Брянской области договорился с руководителем и оперуполномоченным, что часть денег от подозреваемого он предаст им.

Как говорят следователи, руководитель получил 800 долларов США, а оперуполномоченный - 700 долларов.

Преступление выявили сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД России.

Сергея Артемова уже уволили из органов внутренних дел. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.

Следователи ходатайствуют перед судом о заключении его под стражу.

В Брянске на высокопоставленного полицейского завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU