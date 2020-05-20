В Брянске за взятку завели уголовное дело на выскопоставленного полицейского
В Брянске завели уголовное дело на высокопоставленного полицейского. Бывшего исполняющего обязанности начальника следственного управления регионального УМВД подозревают в получении взятки.
По версии следствия, начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики договорился со своим начальником, оперуполномоченным УЭБиПК регионального МВД России и подозреваемым о том, что за 5 миллионов рублей делу не дадут ход.
- 20 сентября прошлого года начальник следственного отдела получил от обвиняемого по делу часть взятки - 2200 США, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - 800 долларов он отдал своему руководителю и 700 долларов оперуполномоченному подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.
Остальные деньги полицейский получал уже под контролем сотрудников собственной безопасности МВД и ФСБ.
17 октября прошлого года начальник следственного отдела задержан с поличным в здании УМВД России по Брянской области при попытке получить 1,1 миллиона рублей.
Теперь пришло время и его руководителя.
Бывший начальник следственного управления регионального МВД России задержан. Следователи просят заключить его под стражу.
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ИСТОЧНИК KP.RU