В Брянске за взятку завели уголовное дело на выскопоставленного полицейского

20 Май 2020 2020-05-20T10:40:33+03:00

Бывший руководитель следственного управления регионального МВД России задержан. Следователи просят заключить его под стражу. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

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В Брянске завели уголовное дело на высокопоставленного полицейского. Бывшего исполняющего обязанности начальника следственного управления регионального УМВД подозревают в получении взятки.

По версии следствия, начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики договорился со своим начальником, оперуполномоченным УЭБиПК регионального МВД России и подозреваемым о том, что за 5 миллионов рублей делу не дадут ход.

- 20 сентября прошлого года начальник следственного отдела получил от обвиняемого по делу часть взятки - 2200 США, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - 800 долларов он отдал своему руководителю и 700 долларов оперуполномоченному подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.

Остальные деньги полицейский получал уже под контролем сотрудников собственной безопасности МВД и ФСБ.

17 октября прошлого года начальник следственного отдела задержан с поличным в здании УМВД России по Брянской области при попытке получить 1,1 миллиона рублей.

Теперь пришло время и его руководителя.

Бывший начальник следственного управления регионального МВД России задержан. Следователи просят заключить его под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU