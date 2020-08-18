В Брянске появился новый арт-объект

Фото: Группа фестиваля «АрхЛес» в vk.com.

В Брянске за Курганом Бессмертия в парке «Соловьи» появился новый арт-объект «Башня». Его построили участники архитектурного фестиваля «АрхЛес», который проходил в городе с 8 по 16 августа.

Создатели конструкции попытались раскрыть богатую историю Брянска, показать облик меняющегося города.

– «Башня» - это метафора, отсылка к древнерусскому времени, возникновению Брянска, – пояснили свою задумку молодые архитекторы. – Кубы у основания будто вывалились из нее – это символ разрушения старого и построения нового города.

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