2020-07-29T19:23:56+03:00
Общество

В Брянске пройдет архитектурный фестиваль

Для участия в фестивале необходимо заполнить анкету
Максим РЯБЦЕВ
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Группа фестиваля «АрхЛес» в vk.com.Группа фестиваля «АрхЛес» в vk.com.
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В парке культуры и отдыха имени 1000-летия города Брянска с 8 по 16 августа пройдет архитектурный фестиваль «АрхЛес».

В рамках фестиваля проведут образовательные и исследовательские акции. В первый день можно будет принять участие в лекциях, посвященных исследованию парка «Соловьи».

Участники фестиваля составят чертежи и смогут построить деревянные арт-объекты. К акции могут присоединиться активисты, заинтересованные в качественном преобразовании города Брянска, рассказали в Брянском молодежном центре.

Чтобы стать участником, необходимо до 3 августа заполнить анкету. Участие в проекте бесплатное. Подробнее о событии можно узнать на странице фестиваля в социальной сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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