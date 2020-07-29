В Брянске пройдет архитектурный фестиваль

29 Июль 2020 2020-07-29T19:23:56+03:00

Для участия в фестивале необходимо заполнить анкету

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В парке культуры и отдыха имени 1000-летия города Брянска с 8 по 16 августа пройдет архитектурный фестиваль «АрхЛес».

В рамках фестиваля проведут образовательные и исследовательские акции. В первый день можно будет принять участие в лекциях, посвященных исследованию парка «Соловьи».

Участники фестиваля составят чертежи и смогут построить деревянные арт-объекты. К акции могут присоединиться активисты, заинтересованные в качественном преобразовании города Брянска, рассказали в Брянском молодежном центре.

Чтобы стать участником, необходимо до 3 августа заполнить анкету. Участие в проекте бесплатное. Подробнее о событии можно узнать на странице фестиваля в социальной сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU