Брянский оперативный штаб объяснил цифру умерших с коронавирусом от Росстата

Брянский оперативный штаб объяснил количество умерших с коронавирусом в июне. По данным Росстата, от инфекции в регионе скончались пять человек. Оперштаб сообщал только о трех летальных случаях. В остальных двух коронавирус не был подтвержден лабораторно.

"Это пациенты, у которых наступила смерть от иных причин, COVID-19 у них лабораторно не подтвержден, но наблюдались схожие с заболеванием симптомы", - пишут в оперативном штабе Брянской области.

Смертность от коронавируса в Брянской области - одна из самых низких в ЦФО. Она рассчитывается как отношение заболевших и умерших от инфекции. В нашем регионе она равна 0,46%, в ЦФО - 1,45%, по всей России - 1,68%. Правда, в этой методике подсчета не учитывают смерти с коронавирусом, но не от него. В июне в Брянской области таких было 132. И по количеству таких летальных случаев она находится на третьем месте в ЦФО после Москвы и Московской области. Похожие цифры приводили в мае.

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