По данным оперативного штаба региона, в июне от коронавируса скончались три брянца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В июне в Брянской области умерли 137 пациентов с коронавирусом. Но в 132 случаях COVID-19 не стал причиной смерти. Такие данные опубликовали в Росстате.

В пяти летальных случаях причиной смерти был коронавирус. Причем, в трех из них диагноз был подтвержден тестами, а в двух других - нет.

Среди тех случаев, где коронавирус не являлся причиной смерти, в девяти случаях инфекция оказала значительное влияние на развитие основного заболевания. А в 123 - не оказал значительного влияния, и пациенты умерли по другим причинам.

В официальную статистику оперативного штаба попали только трое умерших от коронавируса в июне. По сравнению со статистикой за май, цифры стали меньше. По данным Росстата, от коронавируса в мае в регионе скончались 20 человек. А вот тех, кто умер с коронавирусом по другим причинам, меньше не стало: в мае - 129, в июне - 132.

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