2020-08-05T10:59:23+03:00
Общество

Брянский Росреестр выявил самозахват земель на улице Сахарова

Собственников обязали устранить нарушения
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянске продолжают выявлять факты самостоятельного захвата земель. Государственные инспекторы Росреестра провели внеплановую проверку участков по улице академика Сахарова.

Здесь ранее зафиксировали самостоятельный захват земель. В некоторых случаях участки незаконно увеличили в два с половиной раза. По словам жителей, это была вынужденная мера: земли заросли бурьяном, их никто не обрабатывал. А использовали они их без документов из-за того, что спорные участки сложно узаконить. От горожан потребовали либо оформить земли в соответствии с законом, либо прекратить их использование.

При внеплановой проверке инспекторы Росреестра также обнаружили, что на одном участке, предназначенном под частное жилищное строительство, расположено административное здание. В двухэтажной постройке производили различные товары: комбикорм, тротуарную плитку, надгробия и другое. В данном случае собственника привлекут к административной ответственности, он должен устранить нарушения.

Как пояснили в Росреестре, после подобных проверок почти 90 процентов нарушителей узаконивают самовольно занятые земли и пользуются ими в соответствии с законодательством.

Напомним, в июне в областном центре зафиксировали массовый захват земель на так называемой «горке нищих». При проверке выяснили, что собственники земель на улице Сахарова незаконно увеличили площадь своих участков от 3 до 9 соток. Обнаружить нарушителей удалось при помощи спутниковых снимков и данных ЕГРН Росреестра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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