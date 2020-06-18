В Брянске выявили массовый захват земли на улице Сахарова

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:39:35+03:00

Владельцы земли на "горке нищих" увеличили свои участки почти вдвое

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В Брянске зафиксирован крупный самозахват земли. Правонарушение обнаружили среди частных домов на так называемой «горке нищих», где расположены особняки весьма обеспеченных жителей областного центра.

В частности, сотрудники Росреестра выяснили, что на улице Сахарова собственники не менее шести участков увеличили площадь своих наделов от 3 до 9 соток. В ряде случаев участки возросли почти в два раза. Так, из-за переноса забора земельный надел одного из собственников вырос с 10 до 19 соток.

Правонарушение удалось выявить при помощи данных ЕГРН Росреестра и снимков со спутников. Самовольный захват земельного участка грозит штрафом владельцу, сообщают в пресс-службе Росрееста по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU