2020-07-31T14:39:30+03:00
Спорт

Брянцам не хватило билетов на первый матч "Динамо" в ФНЛ

Они закончились еще до открытия кассы стадиона
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com.Фото: vk.com.
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Брянцам не хватило билетов на первый матч родной команды в ФНЛ в этом году. Игра с "Оренбургом" пройдет 1 августа на стадионе "Динамо". На нее разрешили пустить тысячу зрителей.

В четверг, когда приняли окончательное решение, билеты стали продавать онлайн. Пользователи пишут, что доступны для покупки было около 300 билетов.

Очная продажа должна была стартовать в 10.00 в кассе стадиона. Самые преданные болельщики, которые соскучились по матчам пришли занимать очередь в 7-8 утра. К 8.30 к ним вышел сотрудник и сказал, что билеты закончились.

По словам болельщиков, в кассе продавались 50 билетов. Остальные раздали представителям команд, спонсорам и администрации.

Футбольный клуб "Динамо-Брянск" приносит извинения всем, кто не сможет попасть на игру.

Обзор матча читайте во вкладке "Спортивная неделя" газеты "Брянские известия". Впервые она выйдет дополнительным приложением 4 августа. Покупайте на почте и в киосках "Брянсксоюзапечать".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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