В Брянске на матч на стадионе "Динамо" пустят 1000 зрителей
В Брянске на футбольный матч на стадионе "Динамо" пустят тысячу зрителей. Об этом стало известно в четверг, 30 июля.
1 августа брянская команда сыграет на своем поле с футбольным клубом "Оренбург". Начало игры - в 17.00.
Тысяча зрителей - это одна десятая часть от вместимости брянского стадиона. Именно столько человек разрешили пускать на спортивные соревнования при соблюдении других рекомендаций Роспотребнадзора.
Билеты на ближайший матч стали продавать онлайн. Стоимость - 200 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU