В Брянске на матч на стадионе "Динамо" пустят 1000 зрителей

30 Июль 2020 2020-07-30T14:48:19+03:00

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В Брянске на футбольный матч на стадионе "Динамо" пустят тысячу зрителей. Об этом стало известно в четверг, 30 июля.

1 августа брянская команда сыграет на своем поле с футбольным клубом "Оренбург". Начало игры - в 17.00.

Тысяча зрителей - это одна десятая часть от вместимости брянского стадиона. Именно столько человек разрешили пускать на спортивные соревнования при соблюдении других рекомендаций Роспотребнадзора.

Билеты на ближайший матч стали продавать онлайн. Стоимость - 200 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU