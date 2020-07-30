В Брянске мужчина с молотком напал на женщин из-за иномарки под окном

30 Июль 2020 2020-07-30T16:48:43+03:00

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В Брянске задержали мужчину, который напал с молотком на женщин и разбил чужой автомобиль.

Напомним, днем 30 июля в Бежицком районе во дворе многоэтажного дома произошел бытовой конфликт. 37-летний ранее не судимый мужчина напал на двух женщин и повредил автомобиль.

Мужчина задержан сотрудниками полиции. По его словам, инцидент случился из-за припаркованной у него под окнами машины.

После выяснения всех обстоятельств, оценки ущерба и телесных повреждений будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU