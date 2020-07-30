2020-07-30T16:13:35+03:00
Общество

В Брянске мужчина с молотком избил женщину и разбил автомобиль

Причина инцидента неизвестна
Максим РЯБЦЕВ
Поделиться:
Фото: группа «Типичный Брянск» в vk.com.Фото: группа «Типичный Брянск» в vk.com.
Изменить размер текста:

В Брянске мужчина с молотком избил женщину и разбил автомобиль. Видеозапись с происшествием появилась в одной из социальных сетей.

На видео можно разглядеть, как неизвестный мужчина ударил женщину рукой в лицо. А затем молотком разбил припаркованный во дворе автомобиль.

Что послужило причиной такого агрессивного поведения, неизвестно. В комментариях пишут, что инцидент случился в Бежицком районе напротив школы №13.

В полиции корреспонденту «КП-Брянск» пояснили, что знают о ситуации, сейчас проводится проверка.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24