В Брянске мужчина с молотком избил женщину и разбил автомобиль
В Брянске мужчина с молотком избил женщину и разбил автомобиль. Видеозапись с происшествием появилась в одной из социальных сетей.
На видео можно разглядеть, как неизвестный мужчина ударил женщину рукой в лицо. А затем молотком разбил припаркованный во дворе автомобиль.
Что послужило причиной такого агрессивного поведения, неизвестно. В комментариях пишут, что инцидент случился в Бежицком районе напротив школы №13.
В полиции корреспонденту «КП-Брянск» пояснили, что знают о ситуации, сейчас проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU