30 Июль 2020 2020-07-30T16:13:35+03:00

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В Брянске мужчина с молотком избил женщину и разбил автомобиль. Видеозапись с происшествием появилась в одной из социальных сетей.

На видео можно разглядеть, как неизвестный мужчина ударил женщину рукой в лицо. А затем молотком разбил припаркованный во дворе автомобиль.

Что послужило причиной такого агрессивного поведения, неизвестно. В комментариях пишут, что инцидент случился в Бежицком районе напротив школы №13.

В полиции корреспонденту «КП-Брянск» пояснили, что знают о ситуации, сейчас проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU