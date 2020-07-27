Из-за поддельной молочки в брянских соцучреждениях завели 4 уголовных дела
В Брянской области из-за поставки поддельной молочной продукции в социальные учреждения завели четыре уголовных дела по статье "Мошенничество". Этим закончились проверки, которые проводила прокуратура вместе с управлением Россельхознадзора. Факты поставки некачественной "молочки" выявили в школах, детских садах, интернатах и больницах в Володарском районе Брянска, городе Дятьково и Жуковском районе.
От поставщиков молочной продукции потребовали исправить нарушения, в их адрес внесли представление. Их сейчас рассматривают, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Качество поставляемой в социальных учреждения молочной продукции контролирует прокуратура, отмечают в ведомстве.
Напомним, доля фальсификата молочной продукции в социальных учреждениях составила 48 процентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU