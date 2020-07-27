2020-07-27T16:20:39+03:00
Происшествия

Из-за поддельной молочки в брянских соцучреждениях завели 4 уголовных дела

Качество продуктов для поставки в образовательные учреждения региона контролирует прокуратура
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянской области из-за поставки поддельной молочной продукции в социальные учреждения завели четыре уголовных дела по статье "Мошенничество". Этим закончились проверки, которые проводила прокуратура вместе с управлением Россельхознадзора. Факты поставки некачественной "молочки" выявили в школах, детских садах, интернатах и больницах в Володарском районе Брянска, городе Дятьково и Жуковском районе.

От поставщиков молочной продукции потребовали исправить нарушения, в их адрес внесли представление. Их сейчас рассматривают, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Качество поставляемой в социальных учреждения молочной продукции контролирует прокуратура, отмечают в ведомстве.

Напомним, доля фальсификата молочной продукции в социальных учреждениях составила 48 процентов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за поддельной молочки в брянских соцучреждениях завели 4 уголовных дела
В Брянской области при строительстве водозабора допустили нарушения
В брянских колониях установят терминалы для видеосвязи для заключенных
БМЗ оказал помощь родителям будущих первоклассников
Жителя Брянской области будут судить за распространение наркотиков
В Брянской области коэффициент распространения коронавируса стал больше единицы
Брянские полицейские ищут свидетелей смертельной аварии
Больше 2,5 миллиона рублей перевели жители Брянской области мошенникам
В Брянске собрали больше тысячи подписей за сохранение троллейбусов
В Брянской области коронавирусом заболели еще 24 человека
Три человека пострадали при столкновении двух иномарок под Брянском
Под Брянском освятили восстановленный храм
В Почепе в ДТП погиб водитель мопеда
В Брянске с 27 июля заработала областная библиотека
В Брянске водитель "Яндекс.такси" врезался в столб
Карачевской ЦРБ закупили недостающее оборудование для аппарата УЗИ
Сенатором от Брянской области может стать либерал Вадим Деньгин
"Спортмастер" возобновит работу в Брянске в августе