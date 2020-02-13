Россельхознадзор: почти половина молочки в брянских школах и детсадах - подделка

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:49:51+03:00

В производстве некачественных продуктов в прошлом году уличили 21 предприятие Брянской области. Фото: Евгения ГУСЕВА

О нарушениях рассказали на совещании, которое провело надзорное ведомство

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В Брянской области сотрудники Россельхознадзора бьют тревогу - в бюджетные учреждение региона все чаще поставляют поддельную молочную продукцию. Фальсификату было посвящено совещание, которое провели сотрудники надзорного ведомства.

В ходе проверок молочки, пробы которых отбирали в школах, детсадах, интернатах, больницах и домах престарелых, поддельным признали 48% продуктов.

Из кефира, масла и молока, представленных на магазинных полках, подделкой признали около 30%. В пробах молочки, отобранных предприятиях-производителях - 35%.

В производстве некачественных продуктов в прошлом году уличили 21 предприятие Брянской области. Полный список нарушителей смотрите здесь.

При этом сообщения о выявлении фальсификата у брянских производителей поступали и из других регионов России.

По словам сотрудников Россельхознадзора, возможными причинами такого поведения производителей стали недостаток качественного сырья и стремление к максимальному удешевлению себестоимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU