В Брянске на Тургенева восстановили подачу воды

25 Июль 2020 2020-07-25T22:28:31+03:00

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В Фокинском районе Брянска удалось восстановить нарушенное водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации во второй половине дня в субботу, 25 июля.

Так, коммунальная авария на улице Тургенева устранена.

- Аварийная ситуация оказалась сложной, - прокомментировали в мэрии. - Потребовалось вскрывать грунт и заменять коммуникации из-за почти метровой трещины на трубе диаметром 100 миллиметров.

Напомним, о происшествии в Фокинке стало известно вечером 24 июля. О ней рассказали местные жители в соцсетях. Отмечалось, что без воды остались около 40 домов. Восстановить подачу не могли больше 14 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU