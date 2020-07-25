В Брянске на Тургенева восстановили подачу воды
В Фокинском районе Брянска удалось восстановить нарушенное водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации во второй половине дня в субботу, 25 июля.
Так, коммунальная авария на улице Тургенева устранена.
- Аварийная ситуация оказалась сложной, - прокомментировали в мэрии. - Потребовалось вскрывать грунт и заменять коммуникации из-за почти метровой трещины на трубе диаметром 100 миллиметров.
Напомним, о происшествии в Фокинке стало известно вечером 24 июля. О ней рассказали местные жители в соцсетях. Отмечалось, что без воды остались около 40 домов. Восстановить подачу не могли больше 14 часов.
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ИСТОЧНИК KP.RU