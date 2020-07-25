Коммунальной аварией на Тургенева в Брянске заинтересовалась прокуратура

25 Июль 2020 2020-07-25T11:36:57+03:00

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По факту коммунальной аварии в Фокинском районе Брянска организована прокурорская проверка. Информацию об этом распространила пресс-служба надзорного ведомства утром в субботу, 25 июля.

В ситуации по поручению облпрокуратуры будет разбиваться территориальное подразделение Фокинского района.

- В ходе проверки прокуратура установит причины аварии, проверит соблюдение допустимого времени перерыва предоставления коммунальной услуги, даст оценку действиям организаций, отвечающих за обслуживание водопроводных сетей, а также своевременности и достаточности принятых мер, направленных на устранение аварии, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Напомним, о коммунальной аварии на улице Тургенева в Брянске стало известно вечером 24 июля. О ней рассказали местные жители в соцсетях. Отмечалось, что без воды остались 40 домов. А восстановить подачу не могут больше 14 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU