2020-07-25T13:09:26+03:00
Происшествия

Выжившему в ДТП с поездом брянцу не потребовалась госпитализация

У пострадавшего - рваные раны
Анна ЛЕВКИНА
Поделиться:
Фото: vk.com, сообщество "Новозыбков AutoClub"Фото: vk.com, сообщество "Новозыбков AutoClub"
Изменить размер текста:

Водителю грузового автомобиля, который допустил столкновение с поездом в Новозыбковском районе Брянской области, не потребовалась госпитализация. Подробности происшествия сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Напомним, авария случилась около восьми часов вечера в пятницу, 24 июля, недалеко от станции «Манюки». Водитель грузовика грубо нарушил Правила дорожного движения и выехал на пути перед приближающимся локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, звуковые и световые сигналы. Но это не помогло избежать столкновения.

По уточнению УГИБДД по региону, ДТП произошло около 19.50 на 1-м километре автодороги «Брянск-Новозыбков-Манюки». Врезавшемуся в поезд водителю – 56 лет. Он следовал на автомобиле марки «Сканиа».

- В результате ДТП пострадал водитель большегруза, - говорят в Госавтоинспекции. - Но госпитализация ему не потребовалась. Автомобилиста с диагнозом «рваные раны правого плеча, шеи и щеки справа» отпустили на домашнее лечение.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24