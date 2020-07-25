Выжившему в ДТП с поездом брянцу не потребовалась госпитализация

25 Июль 2020 2020-07-25T13:09:26+03:00

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Водителю грузового автомобиля, который допустил столкновение с поездом в Новозыбковском районе Брянской области, не потребовалась госпитализация. Подробности происшествия сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Напомним, авария случилась около восьми часов вечера в пятницу, 24 июля, недалеко от станции «Манюки». Водитель грузовика грубо нарушил Правила дорожного движения и выехал на пути перед приближающимся локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, звуковые и световые сигналы. Но это не помогло избежать столкновения.

По уточнению УГИБДД по региону, ДТП произошло около 19.50 на 1-м километре автодороги «Брянск-Новозыбков-Манюки». Врезавшемуся в поезд водителю – 56 лет. Он следовал на автомобиле марки «Сканиа».

- В результате ДТП пострадал водитель большегруза, - говорят в Госавтоинспекции. - Но госпитализация ему не потребовалась. Автомобилиста с диагнозом «рваные раны правого плеча, шеи и щеки справа» отпустили на домашнее лечение.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU