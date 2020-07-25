2020-07-25T00:16:45+03:00
Происшествия

В Новозыбковском районе грузовик столкнулся с поездом

Авария не повлияла на движение поездов
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области грузовой автомобиль столкнулся с поездом. Авария случилась около восьми часов вечера в пятницу, 24 июля, недалеко от станции Манюки, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций брянского региона МЖД.

По предварительным данным, водитель грузовика грубо нарушил Правила дорожного движения и выехал на пути перед приближающимся локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, звуковые и световые сигналы. Но это не помогло избежать столкновения.

Водителю грузовика и машинисту понадобилась помощь медиков. Получил повреждения тепловоз. На место отправили вспомогательный локомотив.

На движение других поездов авария не повлияла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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