В Новозыбковском районе грузовик столкнулся с поездом

25 Июль 2020 2020-07-25T00:16:45+03:00

Авария не повлияла на движение поездов

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В Брянской области грузовой автомобиль столкнулся с поездом. Авария случилась около восьми часов вечера в пятницу, 24 июля, недалеко от станции Манюки, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций брянского региона МЖД.

По предварительным данным, водитель грузовика грубо нарушил Правила дорожного движения и выехал на пути перед приближающимся локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, звуковые и световые сигналы. Но это не помогло избежать столкновения.

Водителю грузовика и машинисту понадобилась помощь медиков. Получил повреждения тепловоз. На место отправили вспомогательный локомотив.

На движение других поездов авария не повлияла.

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ИСТОЧНИК KP.RU