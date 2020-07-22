2020-07-22T14:03:56+03:00
Общество

Бежицкий район Брянска возглавила Татьяна Гращенкова

Она будет исполнять обязанности главы района вместо Станислава Кошарного
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянске с 22 июля исполнять обязанности главы администрации Бежицкого района будет Татьяна Владимировна Гращенкова. До сегодняшнего дня она была заместителем главы этого района Станислава Кошарного.

Информация появилась в соответствующем разделе на официальном сайте Бежицкой районной администрации.

Напомним, 22 июля Александр Макаров произвел перестановки среди своих подчиненных. Бывшего главу Бежицкого района Станислава Кошарного назначили заместителем главы городской администрации. Он будет решать вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее занимавший этот пост Сергей Хоменков теперь курирует социальную сферу также в должности заместителя мэра, рассказали в пресс-службе администрации областного центра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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