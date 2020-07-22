В брянской мэрии произошли кадровые перестановки

22 Июль 2020 2020-07-22T11:51:03+03:00

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С 22 июля новым заместителем главы администрации города Брянска стал Станислав Кошарный. Ранее он занимал должность главы Бежицкой районной администрации. Станислав Николаевич сменил на этом посту Сергея Хоменкова. Он будет курировать работу жилищно-коммунального сектора.

Сергей Владимирович Хоменков останется в должности заместителя мэра. Теперь в сфере его ответственности социальные вопросы, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, 17 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз в ходе комиссионного объезда ремонтируемых дорог раскритиковал работу городского ЖКХ и предложил уволить заместителя мэра Сергея Хоменкова.

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ИСТОЧНИК KP.RU