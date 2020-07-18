2020-07-18T09:38:04+03:00
Общество

Брянский губернатор предложил уволить заместителя мэра Сергея Хоменкова

Всему виной - некачественный ремонт улицы Фокина
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Брянский губернатор предложил уволить заместителя мэра города Сергея Хоменкова. Именно он руководит комитетом по ЖКХ Брянской горадминистрации. Выговор от главы региона получила и Галина Сафонова - руководителя МУП "Управление жилищно-коммунального хозяйства".

Комиссия обследовала новый асфальт на улице Фокина. В пятницу на участке от улицы Крахмалева до проспекта Станке Димитрова уложили верхний слой. И он оказался с браком.

Губернатор потребовал от мэра принять кадровые решения. А от чиновников - на месте контролировать ход работ. Не выполнил свои функции и технадзор, который должен подписывать каждый этап работ.

Видео с критикой работы чиновников опубликовали на официальной странице брянского губернатора в социальных сетях. Некоторые пользователи в комментариях связали такое поведение главы региона с предстоящими выборами. И написали, что в городе не только перед выборами дороги строят плохо. И попросили обратить внимание на путепровод на проспекте Московском, улицу Бурова, где раскопали только что положенный асфальт, улицу Снежетьский Вал и Городищенскую горку.

Брянский губернатор раскритиковал чиновников за некачественный ремонт улицы Фокина.Видео: vk.com, официальная страница Александра Богомаза.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На ремонт очистных в Брянске нужно три миллиарда рублей
После ремонта на улице Щукина в Брянске дождевая вода уходит на частную территорию
В Брянске изнасиловали 13-летнего мальчика
В Брянской области зарегистрировали 30 новых случаев коронавируса
Сергей Калашников: В Брянской области люди ответственно подошли к режиму самоизоляции
В Брянске на Новостройке понизят напор воды
В Карачеве ушел из жизни 35-летний депутат
В центре Брянска вновь горел заброшенный дом
Брянский губернатор предложил уволить заместителя мэра Сергея Хоменкова
Брянский коммунист Андрей Архицкий представил документы в избирком
В Брянске задержали двух местных жителей за пропаганду наркотиков
С заботой об экологии
В Брянской области торговца контрафактной продукцией приговорили к двум годам
Трех жителей Брянска задержали по подозрению в убийстве
Клиенты ВТБ смогут получить справку для налогового вычета в ВТБ Онлайн