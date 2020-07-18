Брянский губернатор предложил уволить заместителя мэра Сергея Хоменкова

18 Июль 2020 2020-07-18T09:38:04+03:00

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Брянский губернатор предложил уволить заместителя мэра города Сергея Хоменкова. Именно он руководит комитетом по ЖКХ Брянской горадминистрации. Выговор от главы региона получила и Галина Сафонова - руководителя МУП "Управление жилищно-коммунального хозяйства".

Комиссия обследовала новый асфальт на улице Фокина. В пятницу на участке от улицы Крахмалева до проспекта Станке Димитрова уложили верхний слой. И он оказался с браком.

Губернатор потребовал от мэра принять кадровые решения. А от чиновников - на месте контролировать ход работ. Не выполнил свои функции и технадзор, который должен подписывать каждый этап работ.

Видео с критикой работы чиновников опубликовали на официальной странице брянского губернатора в социальных сетях. Некоторые пользователи в комментариях связали такое поведение главы региона с предстоящими выборами. И написали, что в городе не только перед выборами дороги строят плохо. И попросили обратить внимание на путепровод на проспекте Московском, улицу Бурова, где раскопали только что положенный асфальт, улицу Снежетьский Вал и Городищенскую горку.

Брянский губернатор раскритиковал чиновников за некачественный ремонт улицы Фокина.Видео: vk.com, официальная страница Александра Богомаза.

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ИСТОЧНИК KP.RU